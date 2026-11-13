Сжег шедевр в приступе ярости: как полумертвый Стивенсон написал историю Джекила и Хайда

Как ночной кошмар превратился в мировой бестселлер – расскажет 24 Канал.

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Как писателю приснился его самый известный монстр?

Роберт Луис Стивенсон родился 13 ноября 1850 года. Здоровье часто сдерживало его планы, но не желание писать. К середине 1880-х он уже приобрел популярность благодаря приключенческой прозе, однако нуждался в новых литературных доходах.

Идея о двойственности человеческой натуры интересовала его давно. Не хватало сюжета, который позволил бы превратить размышления в увлекательную историю. Развязка пришла ночью. В эссе "Глава о снах" Стивенсон вспоминал, что увидел во сне несколько сцен будущей повести.

В одной из них преследуемый Хайд принимал порошок и менял облик прямо на глазах у преследователей. Остальное писатель, по его собственным словам, создал уже сознательно, после пробуждения.

Почему первая рукопись оказалась в огне?

По воспоминаниям пасынка писателя Ллойда Осборна, первоначальный вариант появился примерно за три дня. Стивенсон работал с огромным увлечением и читал написанное семье. Однако Фанни Стивенсон увидела в тексте нереализованную возможность.

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По ее мнению, муж написал страшную историю, хотя замысел позволял создать гораздо более глубокую притчу о человеке. В первом варианте Джекил якобы был злодеем с самого начала, а превращение в Хайда лишь помогало ему скрывать свои поступки.



Как писателю приснился его самый известный монстр / Фото Википедия

Фанни же обратила внимание на внутренний конфликт, который мог стать сердцем произведения. По семейному преданию, Стивенсон согласился с замечанием и сжег рукопись, чтобы не поддаться искушению просто подправить неудачную версию. Это был радикальный способ заставить себя начать сначала.

Как переписанная история стала бестселлером?

История о повести, написанной за несколько дней, стала частью легенды о Стивенсоне. На самом деле после первых черновиков он продолжал переписывать и редактировать текст. Рукопись, хранящаяся в Библиотеке и музее Моргана, была отправлена издателю в конце октября 1885 года – примерно через шесть недель после появления замысла.

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В январе 1886 года "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" вышла в свет. За первые полгода только в Великобритании было продано около 40 тысяч экземпляров. Книга принесла автору еще больше внимания, чем его предыдущие успехи.

Читателей увлекала тайна: в отличие от современной публики, они еще не знали, что связывает добропорядочного врача с жестоким Хайдом. Стивенсон постепенно подводил их к раскрытию, которое делало историю страшнее обычного рассказа о чудовище. Монстр оказывался частью самого человека.

Именно эта мысль помогла повести пережить свою эпоху – и сделала имена Джекила и Хайда узнаваемыми далеко за пределами литературы.