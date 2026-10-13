Как обычный врач стал одним из самых опасных врагов СССР и чем заплатил за борьбу за независимость Украины – расскажет 24 Канал.

Как стоматолог бросил вызов КГБ?

Степан Хмара мог всю жизнь работать стоматологом на Львовщине, воспитывать детей и не рисковать свободой. Но он выбрал путь, который сделал его мишенью советских спецслужб. Вместо спокойной жизни – подпольная борьба, вместо молчания – запрещенные тексты, разоблачавшие преступления коммунистического режима.

Особенно опасным для КГБ стало решение Хмары продолжить издание журнала "Украинский вестник" после ареста Вячеслава Чорновола. В нем рассказывали о:

политических преследованиях,

нарушениях прав человека,

украинском сопротивлении.

Распространять такие материалы означало бросить вызов системе, которая стремилась контролировать не только поступки людей, но и саму возможность говорить правду. В 1975 году Хмару задержали, но из-за недостатка доказательств отпустили.

Он мог воспринять это как предупреждение и отказаться от опасной деятельности. Вместо этого он продолжил борьбу. В 1980 году КГБ арестовал его во второй раз. На этот раз приговор был сокрушительным:

семь лет лагерей строгого режима,

пять лет ссылки.

Советская власть хотела изолировать человека, который не соглашался жить по ее правилам.

Как советская система пыталась его сломить?

Хмару ждали лагеря для политических заключенных на Урале – холод, изнеможение и постоянное давление. За неповиновение он в общей сложности провел 306 суток в карцере – почти десять месяцев в камере, где изоляция и холод становились орудиями наказания.

Карцер был способом лишить заключенного сил и заставить его подчиниться. Когда человек оказывается лицом к лицу с холодом, истощением и неопределенностью, каждый день превращается в испытание. Для советской системы было важно не просто держать Хмару за решеткой – она стремилась подавить его волю и заставить отказаться от собственных убеждений.

Но он не отрекся от борьбы за независимость Украины. Власти могли ограничить его свободу, но не смогли заставить его признать свою правоту ошибкой. Годы заключения не превратили Хмару в покорного заключенного – после освобождения он вернулся к политической деятельности.



Как советская система пыталась сломить Степана Хмару / Фото "Украина молодая"

Из лагерей – в парламент: борьба продолжалась

В 1987 году Хмара вернулся в Украину и присоединился к Украинскому Хельсинкскому союзу, который выступал против советских репрессий и защищал права человека. Советская система уже трещала по швам, и диссидент, которого когда-то пытались изолировать, вновь вышел на передовую – теперь политическую.

В 1990 году Степан Хмара был избран народным депутатом Украины первого созыва. В Верховной Раде он отстаивал государственный суверенитет и требовал полной независимости от Москвы. Для него это не было абстрактным политическим лозунгом: за право украинцев самим определять свое будущее он уже заплатил годами свободы.

Хмара поддерживал студенческую "Революцию на граните" 1990 года и присоединился к голодовке. Он не отступал от своей бескомпромиссной позиции и впоследствии был народным депутатом еще двух созывов Верховной Рады.

История Степана Хмары – это путь от стоматологического кабинета до советского карцера, а оттуда – в парламент независимого государства. Он знал цену сопротивления: аресты, годы за решеткой, холод и попытки сломить его волю. Но он не променял свои убеждения на спокойствие.

Советская власть могла осудить его, изолировать и лишить свободы, но не заставила отказаться от идеи независимой Украины.