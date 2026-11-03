Восстановил Львов и потерял все: драма украинского архитектурного магната Ивана Левинского

Именно Иван Левинский подарил Львову ряд узнаваемых зданий, таких как страховая компания "Днестр" на улице Русской и вилла Дзивинского. Между тем слава о его "Фабрике изразцовых печей" разнеслась по всей Европе. Как сложилась жизнь гениального архитектора, читайте в материале 24 Канала.

Adv

От молодого мечтателя до создателя современного Львова

Иван Левинский родился в 1851 году в Ивано-Франковской области. Начальную школу он окончил в Стрые, а впоследствии вместе с братом уехал учиться во Львов. Позже Левинский поступил на строительный факультет Львовской технической академии. После блестящего получения диплома остался, чтобы продолжать заниматься наукой.

Академическая карьера Левинского складывалась чрезвычайно успешно. Сначала он получил приглашение занять должность профессора строительства во Львовской Высшей технической школе, а уже в 1909 году стал профессором Львовского политехнического университета. Левинскому удалось совместить науку с практической работой.

Реклама

Еще в 1881 году он открыл собственное архитектурное бюро. На работу Левинский приглашал молодые таланты. Это привело к тому, что впоследствии во Львове говорили: "Можно сказать, что во Львове нет молодого архитектора, который бы не прошел через архитектурное бюро профессора Левинского".

Деятельность бюро развивалась очень динамично: Левинский получал важные для города заказы, а одни из самых талантливых архитекторов-современников поручали его фирме реализацию своих проектов. В частности, речь идет об отеле "Жорж" и Львовской опере.

Для собственного творчества Левинский выбрал стиль украинского модерна. При этом он удачно сочетал его с гуцульским этно и венской сецессией. Именно проекты Левинского, которые и сегодня очаровывают своим уникальным колоритом, сформировали Львов начала ХХ века.

Кроме того, в 1885 году Левинский основал легендарную "Фабрику изразцовых печей". Там изготавливали настоящие шедевры, которые и сегодня являются одними из символов Львова. В частности, каждый мечтает хотя бы раз увидеть печь из изразцов фабрики Левинского.

Реклама

Как свидетельствует история, Левинский был не только талантливым архитектором и ученым, но и эффективным управленцем. На пике своей карьеры он обеспечивал рабочими местами более тысячи человек. Стоит отметить, что Левинский очень ценил рабочих и старался создать по-настоящему достойные условия труда.

Он был внимателен к людям, всегда находил время выслушать их проблемы и помочь, в том числе и материально. Команда в ответ любила и ценила руководителя, признавая его авторитет не из-за страха потерять работу, а из уважения.

Кроме того, Левинский был щедрым меценатом. В частности, он профинансировал строительство дома для рабочих и городских столовых. А еще – постоянно инициировал возможности поддержки талантливой молодежи. В частности, его бюро действовало как социальный лифт для тех, кто стремился развиваться в этой сфере.

Крах дела Левинского начался во время Первой мировой войны. Отступающие россияне депортировали его из Львова. Однако перед смертью он успел вернуться в город, который стал для него родным.