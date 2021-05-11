"Тиха миша": перед нападом на школу казанського стрілка відрахували з коледжу

Ільназа Галявієва, який відкрив стрілянину у школі в Казані, напередодні відрахували з коледжу. Там він здобував освіту програміста.
Джерело:РБК
Хлопець був студентом останнього курсу коледжу "ТИСБИ". Однак, 26 квітня його відрахували звідти через неуспішність та прогули.
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Галявієв з вересня 2020 року пропускав пари, навіть не з'явився на іспити. Студенти розповіли, що він був неконфліктним, ні з ким близько не спілкувався.Зверніть увагу! Через 2 дні після відрахування, 28 квітня, Ільназ отримав ліцензію на зброю. 11 травня він влаштував стрілянину у школі, в якій раніше навчався.
Джерело РБК повідомило, що хлопець був тихим та спокійним. "Завжди охайно одягнений, до однокурсників і викладачів ставився з повагою", – пояснив співрозмовник видання.
Галявієв пропав та не прийшов на іспити
У пресслужбі коледжу підтвердили РБК, що 19-річний стрілець навчався у них на четвертому курсі. Його відрахували через академічну заборгованість.
Там зазначили, що з грудня Галявієв проходив виробничу практику, однак на початку січня він пропав. Перестав приходити у коледж та обірвав зв'язок з куратором групи.
Він не приходив у навчальний заклад, а після 13 квітня взагалі обірвав зв'язок з куратором групи. На захист виробничої практики та державні іспити хлопець не прийшов.
"Тиха миша", – ректорка про нападника
Ректорка університету "ТИСБИ", у коледжі якого навчався Галявієв, також описала студента як ввічливого та неконфліктного. Мовляв, він був "увесь в комп'ютері".
Педагогиня вражена тим, що саме він виявився казанським нападником. "Абсолютно тихим та спокійним був, ні за чим не помічений", – підкреслила вона.
Ректорка про Галявієва: дивіться відео
Стрілянина у казанській школі: основне
- Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв скоїв озброєний напад на школу №175 у російській Казані.
- В результаті стрілянини, за попередньою інформацією, загинули щонайменше 7 школярів та вчителька.
- Водночас джерело видання ТАСС повідомило, що кількість жертв стрілянини зросла до 11.
- Перед нападом юнак створив телеграм-канал з назвою "Бог". Там він закликав до насильства й анонсував масові вбивства.
- Російські правоохоронці заявили, що стрілець діяв самостійно. Водночас вони перевіряють різні версії.
- Володимир Путін вже доручив голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.