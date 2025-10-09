Після заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk Путін посилює риторику сили. Кремль намагається створити враження, що контролює ситуацію, апелюючи до історичних аналогій і демонстрацій могутності.

Американський політичний діяч Юрій Рашкін в ефірі 24 Каналу пояснив, що російський диктатор мислить як авторитарний лідер, для якого сила важливіша за право. Така поведінка, на його думку, показує страх втратити вплив і потребу нав'язати світові власні правила гри.

Дивіться також Змусять росіян протверезіти, – Зеленський про заяви Трампа щодо передачі Tomahawk

Як Путін реагує на передачу Tomahawk Україні?

На переконання Рашкіна, Путін сприймає можливу передачу Україні ракет Tomahawk як виклик і водночас спосіб укріпити власний образ "сильного лідера". Він діє не за логікою міжнародного права, а через демонстрацію сили, намагаючись показати, що здатен диктувати умови навіть у ситуації ізоляції.

Диктатори не покладаються на право, а лише на силу, тому змушені постійно її демонструвати,

– зазначив американський політичний діяч.

Рашкін підкреслив, що така агресивна поведінка стала для Кремля способом утримувати контроль над суспільством. Показові загрози дозволяють владі виправдовувати внутрішні проблеми, перекладаючи відповідальність на зовнішніх ворогів і підтримуючи атмосферу страху.

Путін ототожнює себе з Гітлером і навіть виправдовує напад на Польщу, сподіваючись бути успішнішим за нього,

– сказав він.

Такі історичні аналогії демонструють мислення диктатора, який намагається надати власній агресії ідеологічного виправдання. Через це Кремль повторює помилки минулого, виправдовуючи війну проти України тими самими аргументами, якими користувалися диктатори XX століття.

Кремль обирає силу замість діалогу

Рашкін зауважив, що для Путіна будь-які переговори чи компроміси виглядають проявом слабкості. Він переконаний: авторитарні лідери можуть виживати лише тоді, коли демонструють перевагу й готовність до жорстких дій. Саме тому Кремль постійно підтримує напруження, створюючи образ зовнішньої загрози.

Проблема Росії в тому, що в неї є лише сила, яку вона використовує як палицю печерної людини,

– наголосив політичний діяч.

Будь-яке послаблення тиску або спроба домовленостей Путін сприймає як втрату контролю. Побудована ним система не допускає рівності чи партнерства, а тримається на страху та покорі. Тому мова сили залишається головним інструментом російської політики.

Як Путін бачить відносини зі США і Трампом?

Путін прагне використати Дональда Трампа як зручного партнера, який не ставить складних запитань і не вимагає відповідальності. Для російського диктатора це шанс впливати на американську політику, зберігаючи видимість діалогу. Така взаємодія нагадує гру, у якій обидві сторони переслідують власні цілі.

Путін знає, що Трамп не хоче нападати на Росію, тому йому достатньо просто нагадувати: якщо ви прагнете добрих відносин, не запускайте Tomahawk по Росії,

– сказав політичний діяч.

Він пояснив, що такі сигнали потрібні Кремлю, щоб керувати напруженням у стосунках зі США. Саме страх перед новими ракетами, які можуть отримати українці, змушує Путіна робити гучні заяви й намагатися втримати ситуацію під контролем.

Отже, Росія буде займатися пустою балаканиною, а Україна просто підпалює її,

– підсумував Рашкін.

Так він охарактеризував розрив між російською риторикою та реальними подіями. Ця різниця, за його словами, і визначає, як Кремль реагує на посилення підтримки України з боку Заходу.

Що відомо про можливу передачу Tomahawk Україні: