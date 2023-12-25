Беремо літаки, не щоб вони стояли, – Ігнат висловився про F-16 до кінця року

У Повітряних силах скептично ставляться до можливості передачі першої партії винищувачів F-16 до кінця цього року. Україні потрібна відповідна інфраструктура, а також навчані кадри.

Війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі не повинні стояти під прицілом у ворога. Однак у майбутньому ці винищувачі стануть чудовим підсиленням Повітряних Сил.

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Готовність до передачі F-16

Юрій Ігнат розповів, що днями відбулася телефонна розмова лідерів України та Нідерландів, у якій Марк Рютте заявив, що першу партію винищувачів F-16 можуть передати до кінця року. Однак, за словами речника Повітряних Сил, ключове слово саме "можуть".

Наразі Україні не готова їх використовувати, тому поставки не мають сенсу.

Який сенс літаки доставляти сюди, щоб вони стояли під прицілом у ворога? Треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове,

– пояснив Ігнат.

Мова йде про інфраструктуру, льотчиків, які досі походять навчання, а також інженерно-авіаційний склад. Це основне для завершення процесу передачі F-16.

Ігнат наголосив, що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатися озброєнням. Україна бере літак, щоб воювати, не для того, щоб він стояв. Авіаційне озброєння потребує певних знань.

Передача Україні F-16