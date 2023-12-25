Беремо літаки, не щоб вони стояли, – Ігнат висловився про F-16 до кінця року
Джерело:Радіо Свобода
У Повітряних силах скептично ставляться до можливості передачі першої партії винищувачів F-16 до кінця цього року. Україні потрібна відповідна інфраструктура, а також навчані кадри.
Війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі не повинні стояти під прицілом у ворога. Однак у майбутньому ці винищувачі стануть чудовим підсиленням Повітряних Сил.
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Готовність до передачі F-16
Юрій Ігнат розповів, що днями відбулася телефонна розмова лідерів України та Нідерландів, у якій Марк Рютте заявив, що першу партію винищувачів F-16 можуть передати до кінця року. Однак, за словами речника Повітряних Сил, ключове слово саме "можуть".
Наразі Україні не готова їх використовувати, тому поставки не мають сенсу.
Який сенс літаки доставляти сюди, щоб вони стояли під прицілом у ворога? Треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове,
– пояснив Ігнат.
Мова йде про інфраструктуру, льотчиків, які досі походять навчання, а також інженерно-авіаційний склад. Це основне для завершення процесу передачі F-16.
Ігнат наголосив, що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатися озброєнням. Україна бере літак, щоб воювати, не для того, щоб він стояв. Авіаційне озброєння потребує певних знань.
Передача Україні F-16
- Прем'єр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна готує перші 18 винищувачів для доставки в Україну. Аналітики ISW припустили, що це вже може відбутися до кінця поточного року, однак самі Нідерланди нічого не говорили про конкретний термін.
- Юрій Ігнат наголосив, що наразі все йде планомірно, як і передбачено домовленостями з партнерами. Наразі триває перехід на новий для України тип літака – F-16, що буде основним літаком на озброєнні Повітряних сил.
- Крім самих літаків важливо також, якого саме класу будуть надані ракети. Експерти припускають, що це будуть "повітря – повітря" дальністю в 120 кілометрів. Якщо Україні передадуть озброєння, здатне уражати морські цілі, то це стане серйозною проблемою для російського флоту.