Берем самолеты, не чтобы они стояли, – Игнат высказался о F-16 до конца года

В Воздушных силах скептически относятся к возможности передачи первой партии истребителей F-16 до конца этого года. Украине нужна соответствующая инфраструктура, а также обученные кадры.

Войска нужны самолеты, чтобы с помощью них воевать – истребители не должны стоять под прицелом в ворога. Однако в будущем эти истребители станут отличным усилением Воздушные силы.

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Готовность к передаче F-16

Юрий Игнат рассказал, что на днях прошел телефонный разговор лидеров Украины и Нидерландов, в котором Марк Рютте заявил, что первую партию истребителей F-16 могут передать до конца года. Однако, по словам представителя Воздушных Сил, ключевое слово именно "могут".

Пока Украина не готова их использовать, поэтому поставки не имеют смысла.

Какой смысл самолеты доставлять сюда, чтобы они стояли под прицелом у неприятеля? Надо дождаться, чтобы все на 100% было готово,

– объяснил Игнат.

Речь идет об инфраструктуре, летчиках, которые до сих пор проходят обучение, а также инженерно-авиационный состав. Это основное для завершения процесса передачи F-16.

Игнат подчеркнул, что инженеры будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением. Украина берет самолет, чтобы воевать, не для того, чтобы он стоял. Авиационное вооружение требует определенных знаний.

Передача Украины F-16