путін хоче підставити Іран, – військовий експерт пояснив, чого добивається росія

росія почала шантажувати Іран вимогами отримати військову допомогу. До цього варто ще й додати проблему з ядерною угодою. Вся ситуація може опосередковано вплинути на Україну.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росія має давні відносини з Іраном – вона ще давніше постачала туди зброю в обхід санкцій. Зокрема, відомо про ракети "земля – повітря" для засобів ППО.

До теми путін поїде в Іран, який готується постачати росіянами дрони: там же має зустрітися з Ердоганом

Раніше навіть була інформація, що український літак під Тегераном у 2020 році збили за допомогою російських ракет. Однак поки ці дані не є підтвердженими.

росія хоче, щоб Іран "віддавав борги"

Усі ці вимоги відбуваються на тлі проблем із угодою, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на зняття санкцій. Її підписали у 2015 році, згодом президент США Дональд Трамп вийшов з домовленостей. Джо Байден готовий повернутися до угоди, але спершу Іран має виконати зобов’язання не збагачувати уран більше ніж до 3,67%.

За словами Мусієнка, якщо США та інші держави таки поновлять ядерну угоду, то Іран зможе продавати власні нафту та газ на зовнішні ринки. Відповідно через збільшення пропозиції буде зменшуватися ціна на ці енергоносії.

Крім того, Іран зможе експортувати нафту, до прикладу, в Індію, яка зараз активно закуповує її у росії. В сукупності це зменшить надходження до бюджету агресора.

"Думаю, що росія зараз починає активно шантажувати Іран. Мовляв, віддавайте борги за те, що ми начебто підтримували вас в умовах санкцій стільки років. Заодно росія починає підставляти вимогами щодо безпілотників, про що знають у США. Це явно не підвищує реноме та репутацію Ірану в очах підписантів відповідної угоди. Тому це – своєрідна підстава", – вважає Мусієнко.

Саме тому зараз Іран перебуває на своєрідній розтяжці. З одного боку, вони розуміють, що вся угода може не увінчатися успіхом і санкції не скасують. З іншого – бояться втратити росію, яку вони вважають своїм партнером. Тому Іран намагається балансувати туди – сюди.

Вони намагаються знайти баланс. Але роблять це дещо недолуго. Ніби готові росії передати зброю, і ніби намагаються не виходити з перемовного процесу з ЄС та США щодо ядерної угоди,

– зазначив Мусієнко.

Цікаво – лукашенко захопився історією, як і путін, – Мусієнко: дивіться відео

Нагадаємо, 11 липня радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Іран збирається надати росії кілька сотень бойових безпілотників та організує навчання для окупантів.