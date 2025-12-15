Укр Рус
НАТО – камінь спотикання: Пєсков видав низку заяв щодо мирних перемовин
15 грудня, 12:46
НАТО – камінь спотикання: Пєсков видав низку заяв щодо мирних перемовин

Діана Подзігун
Основні тези
  • Пєсков заявив, що юридичне оформлення невступу Києва до НАТО є основним питанням у мирних перемовинах.
  • Росія не має наміру проводити переговори щодо врегулювання ситуації в Україні у відкритому публічному форматі.

Пєсков заявив, що основним питанням, яке гальмує підписання мирної угоди є юридичне оформлення невступу Києва до НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Що сказав Пєсков щодо мирних перемовин? 

За словами прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, ключовим питанням у мирних перемовинах є юридичне підкріплення невступу Києва до НАТО. Саме цей документ має стати гарантією безпеки для України.

Пєсков вважає, що встановлення термінів врегулювання "конфлікту" в Україні є "невдячною справою". Він додав, що Путін відкритий до миру та готовий до серйозних кроків, але він виступає проти тимчасових пауз та хитрощів у переговорному процесі. 

Прессекретар диктатора у своїх заявах згадав і США, мовляв, Штати не інформують Росію у режимі реального часу про хід переговорів у Берліні, однак Москва очікує офіційної інформації після їх завершення. Водночас Пєсков зазначив, що американська сторона, зокрема Трамп та його команда активно працює для досягнення миру в Україні. 

Також чиновник наголосив, що Росія не має наміру проводити мирні переговори щодо врегулювання ситуації в Україні у відкритому публічному форматі, коли усі деталі обговорень висвітлюються ЗМІ у "мегафонному режимі".

Що відомо про переговори України та США у Берліні?

  • Зеленський впродовж 13 – 14 грудня зустрівся із представниками США та обговорив ключові питання, які гальмують мирну угоду. Водночас Віткофф назвав цю розмову продуктивною, мовляв, "було досягнуто значного прогресу".

  • Зеленський планує продовжити обговорення мирного плану завершення війни в Україні в понеділок, 15 грудня. Відомо що до української та американської сторони приєднаються європейські представники.

  • Також відомо, що у понеділок, 15 грудня, президент України має зустрітись із європейськими лідерами та приєднається до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на Німецько-українському бізнес-форумі. 

  • Згодом має відбутись голосування членів Європейського Союзу щодо використання російських заморожених активів у розмірі 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, як кредит Україні у 2026 та 2027 роках.