Завершення війни Росії проти України вирішуватиметься на наступному Саміті миру, – Шольц
Джерело:ZDF
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вважає, що другий Саміт миру має відбутися за участю Росії. Адже без країни-агресора неможливо буде вирішити шлях завершення повномасштабного вторгнення.
Так, він переконаний, що на конференції, де вирішуватимуть шлях завершення війни Росії проти України, мають бути присутні російські представники.
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Головні питання Саміту миру
Шольц нагадав, що в Бюргенштоку, де нині стартував перший Саміт миру, учасники зосередяться на таких питаннях, як:
- запобігання застосуванню ядерної зброї,
- повернення викрадених Росією дітей,
- захист атомних електростанцій.
Але головне питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру,
– сказав він.
Канцлер додав, що після цього має відбутися конференція та мирні переговори, які також працюватимуть на користь України.
На другому Саміті миру може бути присутня Росія
- Президентка Віола Амгерд на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським заявила, що до обговорення потрібно залучити Росію. "Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити й Росію – це всім зрозуміло. Як міжнародна спільнота ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють", – сказала вона.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак припустив, що на другому Саміті миру може бути присутня Росія. Там їй передали б мирний план, узгоджений під час першого Саміту.
- Заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква також підтвердив, що під час другого Саміту не виключена участь Росії, якщо "країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство".