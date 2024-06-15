Завершение войны России против Украины будет решаться на следующем Саммите мира, – Шольц
Источник:ZDF
Канцлер Германии Олаф Шольц также считает, что второй Саммит мира должен состояться с участием России. Ведь без страны-агрессора невозможно будет решить путь завершения полномасштабного вторжения.
Так, он убежден, что на конференции, где будут решать путь завершения войны России против Украины, должны присутствовать российские представители.
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Главные вопросы Саммита мира
Шольц напомнил, что в Бюргенштоке, где сейчас стартовал первый Саммит мира, участники сосредоточатся на таких вопросах, как:
- предотвращение применения ядерного оружия,
- возвращение похищенных Россией детей,
- защита атомных электростанций.
Но главный вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира,
– сказал он.
Канцлер добавил, что после этого должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины.
На втором Саммите мира может присутствовать Россия
- Президент Виола Амхерд на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявила, что к обсуждению нужно привлечь Россию. "Если мы хотим направить процесс в направлении мира, надо будет когда-то привлечь и Россию – это всем понятно. Как международное сообщество мы можем внести вклад в подготовку пространства для прямых переговоров между воюющими сторонами, ", – сказала она.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак предположил, что на втором Саммите мира может присутствовать Россия. Там ей передали бы мирный план, согласованный во время первого Саммита.
- Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква также подтвердил, что во время второго саммита не исключено участие России, если "страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора и она не будет диктовать своих условий, а будет слушать сообщество".