Відповідь Путіна про мирну угоду чекають до кінця січня: навіщо в Росію летять Віткофф і Кушнер

У команді Дональда Трампа анонсували поїздку його представників до Росії, поки Київ чекає на відповідь Володимира Путіна щодо мирних пропозицій до кінця січня. На цьому тлі Москва не знижує темпу атак по українській енергетиці і намагається показати, що може диктувати умови.

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо до Росії летять Віткофф і Кушнер та яку відповідь намагаються витиснути з Кремля. Він зауважив, що вирішальним може бути не сам візит, а те, як Захід нарощуватиме тиск на Росію.

Дивіться також Є пастка, – аналітик оцінив, чи може Трамп силоміць захопити Гренландію

Навіщо Віткофф і Кушнер летять у Росію?

Поїздку представників команди Дональда Трампа до Росії пов'язують із тим, що Кремль уже отримав пакет проєктів і додатків до мирного плану. Тепер у Вашингтоні хочуть почути відповідь від Володимира Путіна, яку, за словами Володимира Зеленського, очікують до кінця січня. Водночас сам візит навряд чи принесе прорив, якщо Москва й далі тягнутиме час.

Я б не ставив великих ставок, що цей візит щось здійснить. Це спроба отримати відповідь,

– сказав Чаленко.

Ймовірно, головна мета поїздки це зустріч на найвищому рівні, щоб почути позицію Кремля без посередників. У такій розмові Путін може знову затягувати процес і говорити довго, уникаючи чітких формулювань. Тому ключове питання не в самій поїздці, а в тому, чи буде після неї конкретна відповідь, яку неможливо розмити.

Атаки по енергетиці як демонстрація сили Кремля

Атаки по українській енергетичній інфраструктурі, зокрема і по столиці, у цій логіці мають ще одну мету. Кремль намагається показати, що здатен і далі тиснути та просувати ультимативну лінію перед можливими контактами з американськими переговірниками.

Ці атаки спрямовані на те, щоб Путін хизувався так званими успіхами,

– підкреслив політолог.

Він зауважив, що в цій ситуації найрезультативнішим може бути санкційний удар по російському тіньовому флоту. За словами Зеленського, вже заблокували роботу 20% такого флоту, але більшість продовжує працювати, тож цю роботу потрібно масштабувати. Саме це, на думку політолога, може стати тим важелем, який змусить Москву говорити конкретніше.

Що може прояснити візит і зустріч у Давосі?

Готовність рухатися із санкційним пакетом, за словами політолога, вже обговорювали із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Паралельно цей візит до Росії може збігтися в часі із ймовірною зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Давосі. У такій зв'язці Вашингтон отримає повнішу картину, на що Володимир Путін де-факто готовий погодитися, а на що точно ні.

Я особисто розцінюю його настрій як продовження безпосередньо військових дій,

– підсумував Чаленко.

Водночас він припустив, що публічний стиль Трампа і його форсована риторика можуть вплинути на розрахунки Кремля і змусити Путіна коригувати плани. Але робити на це ставку, за його словами, не варто. Тому результатом цього періоду має стати не віра в слова Москви, а готовність посилювати тиск, якщо Кремль і далі відмовлятиметься від реальних кроків до миру.

Останні новини щодо мирних переговорів: