Переговори щодо вступу України в ЄС сповільнилися: Зеленський назвав причину

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори про майбутній процес вступу України в ЄС сповільнились. Українська влада вважає, що Євросоюзу потрібно більше єдності, швидкості та можливостей, щоб виконати обіцянку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського з президентом Чехії Петером Павелом у Києві.

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Переговори для вступу України в ЄС блокує одна країна

Раніше у Єврокомісії говорили, що вже у 2025 році можуть розпочатися переговори щодо вступу України в ЄС. Усі умови для розгляду цього питання були виконані, тож процес частково можна було б запустити. Але Угорщина блокує проведення переговорів, що сповільнює наближення сторін до угоди.

Зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав – членів Європейського Союзу. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати,

– наголосив Володимир Зеленський.

У лютому Будапешт виступив проти проведення першого блоку переговорів щодо членства України в ЄС. У ньому передбачалися підготування та ухвалення двох дорожніх карт. Зокрема, Угорщина хоче, щоб до України висувалося більше вимог, аніж за стандартної процедури. Один естонський дипломат у відповідь на блокування переговорів із боку Будапешта закликав призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС.

Нагадаємо, переговори з європейськими лідерами щодо вступу України в ЄС офіційно почалися у 2024 році. Робота над дорожніми картами тривала у сферах юстиції, верховенства права та державного управління.