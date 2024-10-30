Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала всі раніше нездійснені кроки, зазначені у висновку комісії від 2022 року. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на документ підготовлений виконавчим органом Євросоюзу. Його планують виставити на загал після 30 жовтня.

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Що передбачає звіт Єврокомісії щодо України

Згідно з документом, Україна продовжує вдосконалювати судову систему та зміцнювати інститути боротьби з корупцією, демонструючи результати у розслідуваннях корупційних справ.

В окремих пунктах звіту позитивно оцінюються зусилля України щодо захисту прав національних меншин, що було важливим для Угорщини. Також зазначили, що обмеження, пов’язані з воєнним станом, залишаються пропорційними.

Проте, попри досягнення у фундаментальних реформах, Єврокомісія підкреслює необхідність "подальших зусиль".

Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю,

– наголошується в документі.

До того ж звіт містить рекомендації щодо подальшого застосування нового законодавства про права національних меншин у співпраці з представниками цих меншин. Комісія акцентує на важливості вдосконалення реформ у сфері державного управління та децентралізації.

Зверніть увагу! Ключовими для відновлення економіки, особливо в енергетичному секторі, залишаються заходи з ремонту та реконструкції інфраструктури. Згідно зі звітом, процес узгодження українського законодавства з європейським проходить успішно.

Єврокомісія також відзначає ратифікацію Римського статуту Україною та підкреслює важливість приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних норм.

Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів – ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році,

– додають в документі.

Єврокомісія регулярно звітує про прогрес переговорів із кандидатами на членство, такими як Україна, Молдова, Грузія, Туреччина та країни Західних Балкан.