Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 19 вересня. Перед цим український прем'єр Денис Шмигаль говорив, що Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року.

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Що заявив президент про перемовини з ЄС перед зимовим сезоном

Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами – із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз, перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей,

– заявив Зеленський.

Український президент пояснив, що наразі енергетика – це нагальний пріоритет, фронт – незмінний пріоритет, це постачання та спільне виробництво зброї.

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Президент також згадав й про політичну взаємодію – Україна вже почала перемовини щодо вступу в Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему.

Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може,

– заявив Зеленський.

Також український лідер додав, що російські активи мають бути спрямовані на захист життя в Україні від російської ж агресії.

"Є чітке рішення про 50 мільярдів для України з російських активів, і потрібен механізм реалізації. Щоб уже найближчим часом було відчутно: така підтримка для України є", – пояснив Володимир Зеленський.

Важливо. 21 червня 2024 року Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Вже 25 червня Євросоюз розпочав переговори з Україною про вступ.