Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 19 сентября. Перед этим украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2025 года.

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Что заявил президент о переговорах с ЕС перед зимним сезоном

Готовимся к важным переговорам с нашими европейскими партнерами – с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особенно весомой осенью, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей,

– заявил Зеленский.

Украинский президент объяснил, что сейчас энергетика – это насущный приоритет, фронт – неизменный приоритет, это поставки и совместное производство оружия.

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Президент также упомянул и о политическом взаимодействии – Украина уже начала переговоры о вступлении в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему.

Никаких сомнений в силе европейского проекта быть не может,

– заявил Зеленский.

Также украинский лидер добавил, что российские активы должны быть направлены на защиту жизни в Украине от российской же агрессии.

"Есть четкое решение о 50 миллиардах для Украины из российских активов, и нужен механизм реализации. Чтобы уже в ближайшее время было ощутимо: такая поддержка для Украины есть", – объяснил Владимир Зеленский.

Важно. 21 июня 2024 года Совет Европейского Союза принял переговорные рамки для начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Уже 25 июня Евросоюз начал переговоры с Украиной о вступлении.