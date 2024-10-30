Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила все ранее невыполненные шаги, указанные в заключении комиссии от 2022 года. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на документ подготовленный исполнительным органом Евросоюза. Его планируют выставить на всеобщее обозрение после 30 октября.

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Что предусматривает отчет Еврокомиссии по Украине

Согласно документу, Украина продолжает совершенствовать судебную систему и укреплять институты борьбы с коррупцией, демонстрируя результаты в расследованиях коррупционных дел.

В отдельных пунктах отчета положительно оцениваются усилия Украины по защите прав национальных меньшинств, что было важным для Венгрии. Также отметили, что ограничения, связанные с военным положением, остаются пропорциональными.

Однако, несмотря на достижения в фундаментальных реформах, Еврокомиссия подчеркивает необходимость "дальнейших усилий".

Украине следует продолжать сосредотачиваться на дальнейшем создании надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне... также усилить борьбу с организованной преступностью,

– отмечается в документе.

К тому же отчет содержит рекомендации по дальнейшему применению нового законодательства о правах национальных меньшинств в сотрудничестве с представителями этих меньшинств. Комиссия акцентирует на важности совершенствования реформ в сфере государственного управления и децентрализации.

Обратите внимание! Ключевыми для восстановления экономики, особенно в энергетическом секторе, остаются меры по ремонту и реконструкции инфраструктуры. Согласно отчету, процесс согласования украинского законодательства с европейским проходит успешно.

Еврокомиссия также отмечает ратификацию Римского статута Украиной и подчеркивает важность приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами.

Если Украина выполнит все условия, комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов – ред.), начиная с основ, как можно быстрее в 2025 году,

– добавляют в документе.

Еврокомиссия регулярно отчитывается о прогрессе переговоров с кандидатами на членство, такими как Украина, Молдова, Грузия, Турция и страны Западных Балкан.