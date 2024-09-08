Также право ЕС должно быть имплементировано в наше законодательство. Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и министр юстиции рассказала, что без изменений в Конституцию не обойтись.

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Что известно об изменениях в Конституции

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и министр юстиции рассказала, что изменения в Конституцию это не обязательно последний шаг, который будет в конце переговоров о вступлении.

Потому что есть вопрос применения решений Европейского суда уже сейчас, во время переговоров это встанет. Вопрос о применении регламентов ЕС, которые станут нормами прямого действия для Украины. В рамках членства в ЕС у нас появляется наднациональная система правового регулирования,

– заявила Стефанишина.

По ее словам, может идти речь о том, что эти изменения в Конституцию вступят в силу вместе с приобретением Украиной членства в ЕС.

Однако Стефанишина заверила, что подготовку к этому мы должны вести уже сейчас, чтобы вся украинская правовая система была к этому готова.

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Кстати, Ольга Стефанишина 5 сентября стала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министром юстиции Украины. Теперь она будет работать главой фактически двух министерств.

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции она стала еще 4 июня 2020 года.