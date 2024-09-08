Також право ЄС має бути імплементоване в наше законодавство. Віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції розповіла, що без змін до Конституції не обійтися.

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Що відомо про зміни у Конституції

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції розповіла, що зміни до Конституції це не обов'язково останній крок, який буде наприкінці переговорів про вступ.

Бо є питання застосування рішень Європейського суду вже зараз, під час переговорів це постане. Питання про застосування регламентів ЄС, які стануть нормами прямої дії для України. В рамках членства в ЄС у нас з'являється наднаціональна система правового регулювання,

– заявила Стефанішина.

За її словами, може йтися про те, що ці зміни до Конституції набудуть чинності разом із набуттям Україною членства в ЄС.

Проте Стефанішина запевнила, що підготовку до цього ми маємо вести вже зараз, щоб уся українська правова система була до цього готова.

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До речі, Ольга Стефанішина 5 вересня стала віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністеркою юстиції України. Тепер вона працюватиме очільницею фактично двох міністерств.

Віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції вона стала ще 4 червня 2020 року.