Саме вона була відповідальною за координацію дій уряду щодо інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. Що відомо про Ольгу Стефанішину та її професійний шлях – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Ольгу Стефанішину

Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року. Має дві вищі освіти.

У 2008 році здобула кваліфікацію юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Через вісім років закінчила Одеський національний університет, отримавши спеціальність у сфері фінансів та кредиту.

Володіє п'ятим рангом держслужбовця та нагороджена почесною грамотою Кабінету Міністрів.

Якою була кар'єра Стефанішиної

З 2006 по 2007 рік Стефанішина займалася приватною юридичною практикою. Потім працювала в Державному департаменті з питань адаптації законодавства на посаді спеціаліста-керівника відділу правового забезпечення європейської інтеграції з 2007 по 2010 рік.

З березня по грудень 2017 року обіймала посаду директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в Секретаріаті Кабінету Міністрів.

У грудні 2017 року була призначена генеральним директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Після звільнення у 2019 році працювала радником у юридичній фірмі.

4 червня 2020 року була призначена на посаду віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, замінивши Вадима Пристайка.

Окрім того, з 17 серпня 2020 року Стефанішина є членом Ради національної безпеки і оборони України.

Яку роботу Стефанішина виконувала на посаді віцепрем'єрки

На посаді віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина виконувала кілька ключових функцій. Її основне завдання полягало в координації дій уряду для інтеграції України в Європейський Союз і НАТО.

Зокрема, вона працювала над впровадженням реформ, необхідних для відповідності критеріям ЄС та НАТО, зокрема, змінами в законодавстві, економічних реформах та посиленням правової системи.

Крім того, Стефанішина брала участь у переговорах із представниками ЄС і НАТО, розробляла та впроваджувала угоди, спрямовані на зміцнення відносин між Україною та цими організаціями. Її робота включала адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС, щоб полегшити майбутню інтеграцію.

Також ця посада передбачала забезпечення комунікації між різними урядовими структурами, громадськістю та міжнародними партнерами щодо євроінтеграційних процесів.