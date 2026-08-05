Про це 5 серпня повідомили у Центрі протидії корупції.
Що відомо про підозру?
Ольга Стефанішина, яку 3 серпня звільнили з посади посла України у Сполучених Штатах, отримала нову підозру від антикорупційних органів.
НАБУ та САП вручили нову підозру колишній віцепрем'єр-міністерці з питань євроінтеграції та пані експосолу України у США Ользі Стефанішиній.
Про це 5 серпня повідомили у Центрі протидії корупції.
Ольга Стефанішина, яку 3 серпня звільнили з посади посла України у Сполучених Штатах, отримала нову підозру від антикорупційних органів.