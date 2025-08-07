Володимир Зеленський заявив, що він готовий зустрітись з Володимиром Путіним, адже час завершувати війну. Тим часом російський диктатор сказав, що для зустрічі потрібна "ретельна підготовка".

Через це зустріч Зеленського та Путіна зараз очікувати не варто. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що Кремль сяде за стіл тільки після 2 рішучих кроків від партнерів нашої країни.

Коли Путін може реально сісти за стіл переговорів?

Офіцер ЗСУ зауважив, що він не вірить у зустріч президента України та російського диктатора найближчим часом. Зеленський заявляє про готовність до неї, адже наша країна повинна підігравати мирному треку Дональда Трампа. Це стало зрозуміло після перепалки в Овальному кабінеті – Київ перебудував дипломатичний корпус.

"Водночас ми маємо відпрацювати трек реальності – сьогодні Росія не піде далі тимчасового перемир'я. Наш президент не готовий зараз сідати та домовлятись про капітуляційні умови, наше суспільство це не пробачить та не дозволить", – сказав він.

На думку Ткачука, добре, що протести з картонками торкнулись саме НАБУ та САП, адже було б набагато гірше, якби люди виходили з невдоволенням щодо якихось мирних пропозицій.

Які можуть бути умови, щоб Путін сів за стіл переговорів? Його мають жорстко нагнути санкціями по газу й нафті. Коли буде удар по російській економіці, коли вони повністю будуть залежні від Китаю – буде той момент, коли вони реально будуть готові сісти за стіл перемовин. Є 2 ключові складові – санкції та більше збройної підтримки для України,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Зауважмо, що сьогодні, 7 серпня, о 23:00 за київським часом Дональд Трамп планує вийти з промовою, яка може стосуватись санкції проти країни-агресорки. Адже раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Дональд Трамп ухвалить рішення про відповідні обмеження впродовж найближчих 24 – 36 годин.