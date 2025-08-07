Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний розклад президента США.

Чого стосуватиметься промова Трампа?

Наразі тема промови Дональда Трампа залишається невідомою. Водночас очікується, що президент США зробить заяву щодо санкцій проти Росії.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Дональд Трамп ухвалить рішення про відповідні обмеження впродовж найближчих 24 – 36 годин. За його словами, уряд країни працюватиме протягом двох днів, щоб побачити, "наскільки можливо зблизити дві сторони" та представити це Трампу.

Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп заявив, що планує провести тристоронню зустріч за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Американський лідер вважає дуже ймовірним те, що президенти обох країн погодяться на цю ініціативу.

Сам Путін також заявив, що у Росії є нібито багато друзів, здатних допомогти з організацією такої зустрічі. Одним із вдалих місць для цього очільник Кремля назвав ОАЕ.

До того ж російський президент зазначив, що "в цілому не має нічого проти" зустрічі із Зеленським.