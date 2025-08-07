Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное расписание президента США.

Чего будет касаться речь Трампа?

Сейчас тема речи Дональда Трампа остается неизвестной. В то же время ожидается, что президент США сделает заявление относительно санкций против России.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Дональд Трамп примет решение о соответствующих ограничениях в течение ближайших 24 – 36 часов. По его словам, правительство страны будет работать в течение двух дней, чтобы увидеть, "насколько возможно сблизить две стороны" и представить это Трампу.

Напомним, 6 августа Дональд Трамп объявил о планах проведения трёхсторонней встречи с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Американский лидер считает весьма вероятным согласие президентов обеих стран на эту инициативу.

Сам Путин также заявил, что у России якобы есть много друзей, которые могут помочь организовать такую встречу. Кремлёвский лидер назвал ОАЭ одним из подходящих мест для этого.

Кроме того, российский президент отметил, что "в целом не против" встречи с Зеленским.