Через це зустріч Зеленського та Путіна зараз очікувати не варто. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що Кремль сяде за стіл тільки після 2 рішучих кроків від партнерів нашої країни.

Коли Путін може реально сісти за стіл переговорів?

Офіцер ЗСУ зауважив, що він не вірить у зустріч президента України та російського диктатора найближчим часом. Зеленський заявляє про готовність до неї, адже наша країна повинна підігравати мирному треку Дональда Трампа. Це стало зрозуміло після перепалки в Овальному кабінеті – Київ перебудував дипломатичний корпус.

"Водночас ми маємо відпрацювати трек реальності – сьогодні Росія не піде далі тимчасового перемир'я. Наш президент не готовий зараз сідати та домовлятись про капітуляційні умови, наше суспільство це не пробачить та не дозволить", – сказав він.

На думку Ткачука, добре, що протести з картонками торкнулись саме НАБУ та САП, адже було б набагато гірше, якби люди виходили з невдоволенням щодо якихось мирних пропозицій.

Які можуть бути умови, щоб Путін сів за стіл переговорів? Його мають жорстко нагнути санкціями по газу й нафті. Коли буде удар по російській економіці, коли вони повністю будуть залежні від Китаю – буде той момент, коли вони реально будуть готові сісти за стіл перемовин. Є 2 ключові складові – санкції та більше збройної підтримки для України,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Зауважмо, що сьогодні, 7 серпня, о 23:00 за київським часом Дональд Трамп планує вийти з промовою, яка може стосуватись санкції проти країни-агресорки. Адже раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Дональд Трамп ухвалить рішення про відповідні обмеження впродовж найближчих 24 – 36 годин.