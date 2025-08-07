Из-за этого встречи Зеленского и Путина сейчас ожидать не стоит. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что Кремль сядет за стол только после 2 решительных шагов от партнеров нашей страны.

Когда Путин может реально сесть за стол переговоров?

Офицер ВСУ отметил, что он не верит во встречу президента Украины и российского диктатора в ближайшее время. Зеленский заявляет о готовности к ней, ведь наша страна должна подыгрывать мирному треку Дональда Трампа. Это стало понятно после перепалки в Овальном кабинете – Киев перестроил дипломатический корпус.

"В то же время мы должны отработать трек реальности – сегодня Россия не пойдет дальше временного перемирия. Наш президент не готов сейчас садиться и договариваться о капитуляционных условиях, наше общество это не простит и не позволит", – сказал он.

По мнению Ткачука, хорошо, что протесты с картонками коснулись именно НАБУ и САП, ведь было бы гораздо хуже, если бы люди выходили с недовольством по каким-то мирным предложениям.

Какие могут быть условия, чтобы Путин сел за стол переговоров? Его должны жестко нагнуть санкциями по газу и нефти. Когда будет удар по российской экономике, когда они полностью будут зависимы от Китая – будет тот момент, когда они реально будут готовы сесть за стол переговоров. Есть 2 ключевые составляющие – санкции и больше вооруженной поддержки для Украины,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Заметим, что сегодня, 7 августа, в 23:00 по киевскому времени Дональд Трамп планирует выйти с речью, которая может касаться санкций против страны-агрессора. Ведь ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Дональд Трамп примет решение о соответствующих ограничениях в течение ближайших 24 – 36 часов.