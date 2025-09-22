У Києві почнуть перекривати Хрещатик: у чому причина
- На Хрещатику щодня о 09:00 будуть перекривати вулицю.
- Поліція та відповідні місцеві дорожні служби буде регулювати рух під час перекриття.
На головній вулиці Києва найближчим часом розпочнуть щодня перекривати обмежувати автомобільний рух. Місцева влада розповіла про причини перекриття Хрещатика.
Про таке поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає 24 Канал.
Чому на Хрещатику будуть перекривати рух?
Як зазначив Ткаченко, щодня о 09:00 рух Хрещатиком буде зупинятися на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Такі правила почнуть діяти вже наприкінці тижня.
В Київській міській військовій адміністрації додали, що патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та служби, що відповідають за комунікацію з громадою отримають відповідні завдання з регулювання руху в цей час.
Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України,
– написав Тимур Ткаченко.
Він також додав, що очікує на належну повагу до всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну. Ткаченко закликав громадян пам'ятати про загальнонаціональну хвилину мовчання та щоранку о 9: 00 вшановувати полеглих у війні.
Зауважимо! На початку 2025 року в столиці запровадили щоденну хвилину мовчання в громадському транспорті. Про її початок оголошують в місцевому транспорті та через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності.
