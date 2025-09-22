Про таке поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає 24 Канал.
Чому на Хрещатику будуть перекривати рух?
Як зазначив Ткаченко, щодня о 09:00 рух Хрещатиком буде зупинятися на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Такі правила почнуть діяти вже наприкінці тижня.
В Київській міській військовій адміністрації додали, що патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та служби, що відповідають за комунікацію з громадою отримають відповідні завдання з регулювання руху в цей час.
Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України,
– написав Тимур Ткаченко.
Він також додав, що очікує на належну повагу до всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну. Ткаченко закликав громадян пам'ятати про загальнонаціональну хвилину мовчання та щоранку о 9: 00 вшановувати полеглих у війні.
Зауважимо! На початку 2025 року в столиці запровадили щоденну хвилину мовчання в громадському транспорті. Про її початок оголошують в місцевому транспорті та через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності.
