Об этом проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает 24 Канал.
Почему на Крещатике будут перекрывать движение?
Как отметил Ткаченко, ежедневно в 09:00 движение по Крещатику будет останавливаться на время общенациональной минуты молчания. Такие правила начнут действовать уже в конце недели.
В Киевской городской военной администрации добавили, что патрульная полиция, Центр организации дорожного движения, департамент транспорта и службы, отвечающие за коммуникацию с обществом получат соответствующие задачи по регулированию движения в это время.
Крещатик – сердце столицы. А столица – сердце и пример для всей Украины,
– написал Тимур Ткаченко.
Он также добавил, что ожидает должного уважения ко всем защитникам и защитницам, которые отдали свою жизнь за Украину. Ткаченко призвал граждан помнить об общенациональной минуте молчания и каждое утро в 9:00 чтить павших в войне.
Заметим! В начале 2025 года в столице ввели ежедневную минуту молчания в общественном транспорте. О ее начале объявляют в местном транспорте и через звуковые системы на Крещатике и Майдане Независимости.
