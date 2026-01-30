Тримають палець на "гачку": політолог сказав, що отримає Росія від "енергетичного перемир'я"

Росія нібито погодилась на пропозицію Дональда Трампа про "енергетичне перемирʼя". Ймовірно, після офіційних раундів переговорів, комунікація між Москвою та Вашингтоном все одно продовжувалась.

Обидві сторони можуть використати ідею перемир'я. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що Україні потрібен час, аби хоча б мінімально відремонтувати кричні об'єкти, так само час важливий і для росіян.

Яка користь для Росії від "перемир'я"?

Ворогу також потрібен час, бо ми бачимо складну ситуацію у їхній нафтопереробній сфері. Численні удари Сил оборони, зовнішня кон'юнктура – не грає їм на користь. Незрозуміло, що буде в Ірані, чи почнуть США атакувати цю країну. Можливості тіньового флоту окупантів звужуються.

Є рішення Євросоюзу щодо відмови від купівлі російських енергоносіїв з 2027 року. Все це працює в комплексі на результат. Там, де немає просування у політичній частині щодо територій Донеччини, Запорізької АЕС – можна показувати прогрес у темі військової складової.

Насамперед це енергетичне перемир'я, а другий момент – обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Є сподівання, що на переговорах 1 лютого ця тема буде у фокусі уваги.

Росіяни підготувалися до нового масованого удару. Потрібна лише команда. Ми вже бачили, як вони під приводом фейкових інфоприводів, таких як атака на резиденцію Путіна, використали проти України "Орешник". Тому росіяни тримають палець на гачку,

– зауважив політолог.

У цьому є проблема, бо з одного боку Кремль посилає сигнал американцям про те, що вони готові домовлятися. Але з іншого – помічник Путіна запрошує Володимира Зеленського до Москви, що нічим не відрізняється від торішніх переговорів.

Це лише підтверджує, що у політичній частині просувань немає, але у військовій воно можливе, адже енергетичне перемир'я вигідне обом.

Що відомо про енергетичне перемир'я між Україною та Росією?