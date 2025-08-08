Кремль все ще не зацікавлений у справжньому мирі. Можливе повітряне перемир’я в Україні може стати для Росії шансом накопичити безпілотники та ракети для нових масштабних атак.

Аналітики зазначають, що офіційні особи США та Росії продовжують озвучувати інформацію про можливу зустріч президента Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна найближчим часом. Проте точні деталі залишаються невідомими.

Експерти звернули увагу на заяви самого Путіна та його помічника з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова. Так, Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним із можливих місць для зустрічі з американським лідером. Він також заявив, що "загалом" не проти провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Але для цього мають бути створені певні умови. А ось для створення таких умов, на жаль, поки далеко,

– заявив Путін.

Водночас Ушаков повідомив, що спецпредставник США Стів Віткофф під час візиту до Москви 6 серпня запропонував організувати тристоронню зустріч між Трампом, Путіним і Зеленським. Проте Москва залишила цю пропозицію без коментарів, натомість запропонувавши зосередитися на підготовці двостороннього саміту.

Він також стверджував, що місце проведення зустрічі між Трампом і Путіним уже погоджено, а офіційно про це повідомлять пізніше.

Як Росія може використати повітряне перемир'я?

В ISW зазначають, що Кремль намагається контролювати темп і хід переговорів щодо тимчасового припинення вогню та довгострокового миру в Україні з моменту початку американських зусиль у цьому напрямку.

Спроби Путіна позиціонувати себе як країну, готову прийняти мирні пропозиції США та конструктивні переговори, при цьому відмовляючись зустрітися із Зеленським у найближчому майбутньому, є спробами приховати реальність,

– йдеться у звіті.

За переконанням експертів, реальність полягає в тому, що Путін і надалі не зацікавлений у припиненні війни проти України і прагне отримати двосторонні поступки від США, уникаючи участі в реальному мирному процесі.

Крім того, аналітики вважають, що під час зустрічі з Віткоффом 6 серпня Путін, ймовірно, запропонував мораторій на дальні удари, що дозволить Росії накопичити безпілотники та ракети для відновлення масованих атак після його завершення.

В ISW наголосили, що мораторій на удари також обмежить можливості Сил оборони України продовжувати кампанію дальніх ударів, спрямовану на ослаблення російської оборонно-промислової бази та військової економіки.