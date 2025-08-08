Кремль все еще не заинтересован в настоящем мире. Возможное воздушное перемирие в Украине может стать для России шансом накопить беспилотники и ракеты для новых масштабных атак.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что известно о встрече Путина и Трампа?

Аналитики отмечают, что официальные лица США и России продолжают озвучивать информацию о возможной встрече президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в ближайшее время. Однако точные детали остаются неизвестными.

Эксперты обратили внимание на заявления самого Путина и его помощника по вопросам внешней политики Юрия Ушакова. Так, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных мест для встречи с американским лидером. Он также заявил, что "в целом" не против провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока далеко,

– заявил Путин.

В то же время Ушаков сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф во время визита в Москву 6 августа предложил организовать трехстороннюю встречу между Трампом, Путиным и Зеленским. Однако Москва оставила это предложение без комментариев, вместо этого предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.

Он также утверждал, что место проведения встречи между Трампом и Путиным уже согласовано, а официально об этом сообщат позже.

Как Россия может использовать воздушное перемирие?

В ISW отмечают, что Кремль пытается контролировать темп и ход переговоров о временном прекращении огня и долгосрочного мира в Украине с момента начала американских усилий в этом направлении.

Попытки Путина позиционировать себя как страну, готовую принять мирные предложения США и конструктивные переговоры, при этом отказываясь встретиться с Зеленским в ближайшем будущем, являются попытками скрыть реальность,

– говорится в отчете.

По убеждению экспертов, реальность заключается в том, что Путин и в дальнейшем не заинтересован в прекращении войны против Украины и стремится получить двусторонние уступки от США, избегая участия в реальном мирном процессе.

Кроме того, аналитики считают, что во время встречи с Уиткоффом 6 августа Путин, вероятно, предложил мораторий на дальние удары, что позволит России накопить беспилотники и ракеты для возобновления массированных атак после его завершения.

В ISW отметили, что мораторий на удары также ограничит возможности Сил обороны Украины продолжать кампанию дальних ударов, направленную на ослабление российской оборонно-промышленной базы и военной экономики.