Литва закриває пропускні пункти з Білоруссю: що відбувається на кордоні

Найманці ПВК "Вагнера" продовжують передислокацію у Білорусь і створюють загрозу з боку Сувальського коридору. Саме він з'єднує країни Балтії та НАТО, а також відділяє Калінінградську область Росії від території Білорусі.

Литва планує закрити два з шести пропускних пунктів на кордоні із Білоруссю. Це пов'язано із тим, що вагнерівці продовжують прибувати на територію цієї країни та впритул підходять до кордону із Литвою.

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Зменшити ризик загрози

Наразі розглядають питання про закриття пунктів пропуску "Шумськ" і "Тверечь". Відповідне рішення про це має прийняти уряд.

Саулюс Некрашявічюс, заступник командувача Державної прикордонної служби, заявив, що закриття деяких діючих прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю зменшить ризик зіткнення з загрозами.

Якщо ми зменшуємо кількість інцидентів, ми зменшуємо і загрози,

– сказав він.

За словами чиновника, саме ці пункти відрізняються обмеженою пропускною здатністю транспорту та людей.

Зокрема, через пункт пропуску "Тверечь" не можуть проїхати транспортні засоби з вантажем, а через "Шумськ" проходять тільки транспортні засоби масою до 3,5 тонн.

Це лише питання часу

Голова Комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Лаурінас Кашчюнас також заявив, що з найманцями "Вагнера" в Білорусі закриття деяких литовських прикордонних пунктів є лише питанням часу.

Закриття деяких точок – лише питання часу. Це обов'язково буде зроблено. Я можу зараз не вдаватися в деталі, які саме, але якщо ми побачимо, що ситуація погіршується, то також буде прийнято рішення щодо повного закриття кордону,

– підкреслив він.

Президент Литви Гітанас Науседа, заявив, що Вільнюс, Варшава та Рига мають бути готові разом закрити кордон із Білоруссю, якщо безпекова ситуація погіршиться через найманців "Вагнера".

У Білорусі перебуває 4 тисячі вагнерівців

Лідери Литви та Польщі, відвідуючи Сувальський район у четвер, заявили, що зараз у Білорусі перебуває близько 4 тис. осіб найманців "Вагнера".

Де розташований та що відомо про Сувальський коридор Сувальський коридор (його також називають перешийком, а в американській військовій термінології "коридор СК") – це термін, який використовують військові Північноатлантичного Альянсу для позначення території біля Сувалок, Августова та Сейн. Цей коридор одночасно з'єднує країни Балтії з Польщею та рештою країн НАТО. Крім цього, він відділяє Калінінградську область від Білорусі.

За переконанням американських військових, саме цей регіон є одним із найгарячіших точок у Європі.

У випадку загрози з цього напрямку країни НАТО не зможуть досить швидко відреагувати. Водночас є розвідувальна інформація, яка вказує на те, що росіяни та білоруси неабияк зацікавлені у цьому регіоні.



Де розташований Сувальський коридор / мапа baltictimes.com / UpNorth

За словами Науседи, деякі з них наблизилися до кордону обох країн. Глава країни також підкреслив, що кількість бойовиків у Білорусі не є кінцевою – угруповання планує розмістити тут до 10 тисяч бійців.

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