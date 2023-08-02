Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він додав, що провокації можливі безпосередньо на території Білорусі.

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До чого готуються вагнерівці

Лукашенко створює передумови до ймовірних провокацій вагнерівців на території Польщі чи країн Балтії. Це стосується безпосереднього його останньої заяви Путіну, мовляв він ледь стримує їх у наступі. Утім, провокації все ж можливі. Але здійснювати їх найманці можуть невеликими групами по 5 – 7 осіб.

"Польща це розуміє. Тому стягує додаткові підрозділи до кордону і створює щільну лінію оборони", – відзначив військовий експерт.

Сергій Грабський про ймовірні провокації вагнерівців: дивитись відео

Крім того, не є виключенням, що найманці можуть щось влаштувати й на території самої Білорусі. Наприклад, біля якось ядерного об'єкта.

Варіантів багато, але загальна мета дій вагнерівців полягає у створенні зон дестабілізації, з'ясуванні як реагуватиме НАТО і на що можна ще розраховувати. Фактично за будь-яких провокацій конфлікт може зачепити території країн-членів Альянсу,

– додав Грабський.

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