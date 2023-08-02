Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он добавил, что провокации возможны непосредственно на территории Беларуси.
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К чему готовятся вагнеровцы
Лукашенко создает предпосылки для вероятных провокаций вагнеровцев на территории Польши или стран Балтии. Это касается непосредственного его последнего заявления Путину, мол он едва сдерживает его в наступлении. Впрочем, провокации все же возможны. Но совершать их наемники могут небольшими группами по 5 – 7 человек.
"Польша это понимает. Поэтому стягивает дополнительные подразделения к границе и создает плотную линию обороны", – отметил военный эксперт.
Сергей Грабский о возможных провокациях вагнеровцев: смотреть видео
Кроме того, не исключение, что наемники могут что-то устроить и на территории самой Беларуси. К примеру, около какого-то ядерного объекта.
Вариантов много, но общая цель действий вагнеровцев состоит в создании зон дестабилизации, выяснении как будет реагировать НАТО и на что еще можно рассчитывать. Фактически при любых провокациях конфликт может затронуть территории стран-членов Альянса,
– добавил Грабский.
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- Наемники ЧВК "Вагнера" могут выполнять в Беларуси функцию личной полиции Александра Лукашенко. Также они принимают участие в дестабилизации ситуации на белорусско-польской границе с целью создания гуманитарного кризиса в регионе.
- Провокации с вагнеровцами Путину необходимы для объявления мобилизации. Российскому диктатору нужна определенная зацепка.
- В украинской разведке ситуацию в Беларуси характеризуют как фактор угрозы, который надо учитывать. В то же время там отмечают, что вагнеровцы опасности не представляют.