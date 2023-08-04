Литва закрывает пропускные пункты с Беларуссью: что происходит на границе

Наемники ЧВК "Вагнера" продолжают передислокацию в Беларусь и создают угрозу со стороны Сувальского коридора. Именно он объединяет страны Балтии и НАТО, а также отделяет Калининградскую область России от территории Беларуси.

Литва планирует закрыть два из шести пропускных пунктов на границе с Белоруссью. Это связано с тем, что вагнеровцы продолжают прибывать на территорию этой страны и вплотную подходят к границе с Литвой.

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Уменьшить риск угрозы

В настоящее время рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска "Шумск" и "Тверечь". Соответствующее решение об этом должно принять правительство.

Саулюс Некрашявичюс, заместитель командующего Государственной пограничной службой, заявил, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью уменьшит риск столкновения с угрозами.

Если мы уменьшаем количество инцидентов, мы уменьшаем и угрозы,

– сказал он.

По словам чиновника, именно эти пункты отличаются ограниченной пропускной способностью транспорта и людей.

В частности через пункт пропуска "Тверечь" не могут проехать транспортные средства с грузом, а через "Шумск" проходят только транспортные средства массой до 3,5 тонн.

Это только вопрос времени

Глава Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кашчюнас также заявил, что с наемниками "Вагнера" в Беларуси закрытие некоторых литовских пограничных пунктов является лишь вопросом времени.

Закрытие некоторых точек – только вопрос времени. Это обязательно будет сделано. Я могу сейчас не вдаваться в детали, какие именно, но если мы увидим, что ситуация ухудшается, то также будет принято решение о полном закрытии границы,

– подчеркнул он.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация с опасностью ухудшится из-за наемников "Вагнера".

В Беларуси находятся 4 тысячи вагнеровцев

Лидеры Литвы и Польши, посещая Сувальский район в четверг, заявили, что в настоящее время в Беларуси находятся около 4 тыс. наемников Вагнера.

Где находиться и что известно о Сувальском коридоре Сувальский коридор (его также называют перешейком, а в американской военной терминологии "коридор СК") – это термин, который используют военные Североатлантического Альянса для обозначения территории возле Сувалок, Августова и Сейна. Этот коридор одновременно соединяет страны Балтии с Польшей и другими странами НАТО. Кроме того, он отделяет Калининградскую область от Беларуси.По убеждению американских военных, именно этот регион является одной из самых горячих точек в Европе.В случае угрозы по этому направлению страны НАТО не смогут достаточно быстро отреагировать. В то же время есть разведывательная информация, указывающая на то, что россияне и белорусы очень заинтересованы в этом регионе.



​Где расположен Сувальский коридор / карта baltictimes.com / UpNorth

По словам Науседы, некоторые из них приблизились к границе обеих стран. Глава страны также подчеркнул, что количество боевиков в Беларуси не является конечным – группировка планирует разместить здесь до 10 тысяч бойцов.

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