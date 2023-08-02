СМИ опубликовали спутниковые снимки полигона вагнеровцев в Осиповичах за 31 июля. На них наемники строят фортификационные сооружения.

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Строительство укреплений

На опубликованных снимках видно множество строительной и инженерной техники. Очевидно, это та самая, которую с собой завезла третья колонна наемников, зашедшая в Беларусь 17 июля.

Также на кадрах заметно, что вагнеровцы строят многочисленные фортификационные постройки на территории полигона. Ими вполне могут оказаться землянки. Рядом стоят ВАЗы "буханки", тоже зафиксированные во время перемещения третьей колонны.

Вагнеровцы начали строить фортификационные сооружения/ Фото "Радио Свобода"

Подготовка к зиме

В "Белорускі Гаюн" предполагают, что фортификационные сооружения строятся, прежде всего, для проведения военных тренировок.

Наемники ЧВК "Вагнер", вероятно, планируют с помощью них отрабатывать штурм окопов.

Кроме того, 30 июля в провагнеровских телеграмм-каналах появились фото и видео, на которых видно, что такие же укрепления строят в лесном массиве. Там отмечают, что это происходит обустройство основного военного лагеря в районе населенного пункта Цель, что в 15 километрах от полигона в Осиповичах.

На кадрах можно увидеть, что землянки готовят к зиме: там устанавливаются печки. Это свидетельствует о том, что вагнеровцы в Беларуси надолго: жить и тренироваться.

Где именно расположены эти землянки точно не известно. Они вполне могут быть сделаны на территории Осиповского полигона.

Вагнеровцы в Беларуси