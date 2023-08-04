Литва планирует закрыть два из шести пропускных пунктов на границе с Белоруссью. Это связано с тем, что вагнеровцы продолжают прибывать на территорию этой страны и вплотную подходят к границе с Литвой.
Смотрите также Маленькие дьяволы: почему вагнеровцы в Африке не так мощны, как рассказывают пропагандисты
Уменьшить риск угрозы
В настоящее время рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска "Шумск" и "Тверечь". Соответствующее решение об этом должно принять правительство.
Саулюс Некрашявичюс, заместитель командующего Государственной пограничной службой, заявил, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью уменьшит риск столкновения с угрозами.
Если мы уменьшаем количество инцидентов, мы уменьшаем и угрозы,
– сказал он.
По словам чиновника, именно эти пункты отличаются ограниченной пропускной способностью транспорта и людей.
В частности через пункт пропуска "Тверечь" не могут проехать транспортные средства с грузом, а через "Шумск" проходят только транспортные средства массой до 3,5 тонн.
Это только вопрос времени
Глава Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кашчюнас также заявил, что с наемниками "Вагнера" в Беларуси закрытие некоторых литовских пограничных пунктов является лишь вопросом времени.
Закрытие некоторых точек – только вопрос времени. Это обязательно будет сделано. Я могу сейчас не вдаваться в детали, какие именно, но если мы увидим, что ситуация ухудшается, то также будет принято решение о полном закрытии границы,
– подчеркнул он.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация с опасностью ухудшится из-за наемников "Вагнера".
В Беларуси находятся 4 тысячи вагнеровцев
Лидеры Литвы и Польши, посещая Сувальский район в четверг, заявили, что в настоящее время в Беларуси находятся около 4 тыс. наемников Вагнера.
Где находиться и что известно о Сувальском коридореСувальский коридор (его также называют перешейком, а в американской военной терминологии "коридор СК") – это термин, который используют военные Североатлантического Альянса для обозначения территории возле Сувалок, Августова и Сейна. Этот коридор одновременно соединяет страны Балтии с Польшей и другими странами НАТО. Кроме того, он отделяет Калининградскую область от Беларуси.По убеждению американских военных, именно этот регион является одной из самых горячих точек в Европе.В случае угрозы по этому направлению страны НАТО не смогут достаточно быстро отреагировать. В то же время есть разведывательная информация, указывающая на то, что россияне и белорусы очень заинтересованы в этом регионе.
Где расположен Сувальский коридор / карта baltictimes.com / UpNorth
По словам Науседы, некоторые из них приблизились к границе обеих стран. Глава страны также подчеркнул, что количество боевиков в Беларуси не является конечным – группировка планирует разместить здесь до 10 тысяч бойцов.
Вагнеровцы на территории Беларуси: последние новости
- Наемники обустраивают свой полигон и палаточный городок землянками. Вероятно, вагнеровцы планируют использовать их для тренировок и зимовки. СМИ опубликовали спутниковые снимки полигона вагнеровцев в Осиповичах за 31 июля. На них наемники строят фортификационные сооружения.
- В Беларуси бойцы формирования "Вагнера" выполняют функцию личной полиции Александра Лукашенко. Также они принимают участие в дестабилизации ситуации на белорусско-польской границе с целью создания гуманитарного кризиса в регионе.
- Число наемников ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси увеличивается. Александр Лукашенко запугивает, что они готовят поход на Польшу. Эксперты предполагают вероятность провокаций и отделаться они могут небольшими группами.