Є головний аргумент: як світ може примусити Росію до справедливого миру

Аналітики інституту вивчення війни написали, що Владімір Путін відкинув будь-які пропозиції Дональда Трампа щодо закінчення війни, навіть мирним шляхом. Однак є сфера, на яку може натиснути Захід, щоб Росія не лише сіла за стіл перемовин, а й погодилась на умови України.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що потрібно натиснути на економіку країни-агресорки. Кремль не повинен отримувати гроші за експорт нафти, що послабить його спроможності продовжувати війну.

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Як світ може примусити Росію до справедливого миру

За словами головного консультанта, головним аргументом примусу країни-агресорки до миру є саме економіка. В Росії економіка все більше стає на воєнні рейки і не забезпечує функціонування сфер, не пов'язаних з війною. Країна-агресорка не може вести війну і паралельно займатись розвитком економіки.

Ще одне впливове видання The Economist написало, що Україна виграє економічну війну з Росією, адже ми зберігаємо стабільність,

– зауважив Ус.

Російська економіка дуже залежить від нафто-газового доходу, країна очікує, що ця сфера складатиме 27% бюджету на наступний рік.

США не повинні знімати санкції з Росії. Якщо ж Росія повернеться у міжнародну торгівлю, то вона не повинна отримувати гроші за свій експорт, тобто створиться окремий рахунок, частину грошей з якого буде отримувати Росія, а решта буде йти на відбудову України.

Зауважте! Водночас професор оборонних досліджень Майкл Кларк сказав, що посилення санкцій не змусить Путіна сісти за стіл перемовин, але це ускладнить продовження набору військових. Тим часом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що найімовірніше ніхто не наважиться тиснути на Росію щодо торгівлі нафтою, а змусити Росію до компромісів може тиск на товарний потік з Китаю.

Крім того, у світі можна збільшити виробництво нафти, що призведе до зменшення цін закупівлі її в Росії. Зниження цін спричинить невиконання планових показників прибутку.

Якщо всі ці умови збережуться, для російської економіки друга половина 2025 року може мати доволі негативні наслідки. Це примусить її сісти за стіл переговорів та навіть піти на умови України,

– наголосив головний консультант.