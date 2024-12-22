Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що мовиться про співпрацю Росії з Китаєм. Існує механізм, завдяки якому можна створити тиск на товарний потік між країнами та спосіб, як переконати в цьому Китай.

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Як можна серйозно притиснути Кремль

Економіст зауважив, що єдине, що може підкосити Росію – це економіка. Сьогодні країна-агресорка існує й воює завдяки тому, що весь обсяг того, що росіяни не виробляють, насамперед це товари подвійного використання, комп'ютерна техніка та новітні технології, вони отримують через Китай.

Тому єдиний механізм для впливу на Росію, щоб примусити її до компромісів – не дати їй можливості відновлювати свій воєнно-технічний потенціал. Це можна зробити через тиск на товарний потік, який йде з Китаю,

– пояснив Пендзин.

Малоймовірно, що зараз хтось "замахнеться" на обсяги торгівлі Росії нафтою, адже кожна країна світу, особливо США, насамперед думає про свої національні інтереси. Якщо країна-агресорка піде з нафтового ринку, ціни на нафту дуже підвищаться.

За словами економіста, США та Європа разом торгують з Китаєм більше, ніж на 1,6 трильйона доларів за рік. Тим часом з Росією Китай торгує на 220 мільярдів.

Очевидно, з якими країнами зберегти обсяги торгівлі є в інтересах Китаю, враховуючи, що країна зараз переживає не найкращий час свого економічного стану.

Катай однозначно буде шукати компроміси і Росія стане тою картою, яку він буде розігрувати, щоб отримувати преференції від тих ринків, на яких він буде присутній,

– зазначив Пендзин.

До речі, політолог Ігор Рейтерович сказав, що Пекін хотів би налагодити відносини з Дональдом Трампом і, можливо, потім натиснути на Росію. Однак для цього США повинні виконати дві умови – визнання рівності та відсутність торговельних війн.