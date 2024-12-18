Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Китаю важливе визнання та відсутність певної війни. Ймовірно, що Трамп може погодитись на це, якщо не вбачатиме іншого виходу з ситуації.

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Що потрібно Китаю від США

За словами політолога, Китаю від США потрібні 2 речі:

Визнання рівності – щоб США сказали, що поважають, що країна є впливовою та закликали разом натиснути на Росію;

– щоб США сказали, що поважають, що країна є впливовою та закликали разом натиснути на Росію; Відсутність торговельних війн – щоб Трамп, як тільки офіційно обійме посаду президента США 20 січня, зосередився на інших країнах, а з Китаєм домовився про економічні взаємовідносини.

Я не здивуюсь, якщо Трамп, попри свою "антикитайську" риторику під час виборчої кампанії, може поміняти свою позицію та мати з Китаєм спільні підходи,

– наголосив Рейтерович.

Політолог додав, що одним з ключових факторів зміни риторики майбутнього президента США щодо Китаю може бути усвідомлення, що в короткій перспективі іншого механізму впливу на країну-агресорку не буде.

До речі, раніше Рейтерович зазначив, що поки Пекін може не поспішати брати участь у завершенні війни Росії проти України. Китай поки аналізує стартові пропозиції кожної зі сторін, а також позицію США.

Цікаво, що Трамп особисто запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. Однак президент Китаю не прийняв запрошення.