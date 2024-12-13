Пекін може посилити тиск на Кремль та у такий спосіб покращити відносини з США. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Китай поки не поспішає, а аналізує позиції усіх сторін.

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Неприємна новина для Росії від Китаю

За словами політолога, Китай може бути важливою частиною щодо посередництва на переговорах між Україною та Росією, для прикладу їх організацією. Вплив Китаю на країну-агресорку є вагомий. Ймовірно, саме тому Дмітрій Мєдвєдєв літав до Пекіну, щоб переконати Сі Цзіньпіна, що Росії ще потрібно трохи часу, щоб "дотиснути" Україну.

Однак тут для Росії є неприємна новина – Китай перебуває у ситуації, коли просто може скористатись моментом для того, щоб покращити свої відносини з США. Тоді на Росії йому буде все одно,

– пояснив Рейтерович.

Якщо Пекін побачить, що його миротворча позиція та тиск на Росію дозволить налагодити зв'язок з майбутньою адміністрацією Трампа, він обов'язково цим скористається, адже це є в національних інтересах країни.

Політолог зауважив, що попри це Китай поки не буде активізуватись в цьому процесі. Країні поки важливо подивитись та проаналізувати стартові пропозиції кожної зі сторін, а також позицію США.

Напевно, найголовніша проблема в тому, що Трамп розуміє, що не зможе примусити Україну до невигідного їй перемир'я. Грає роль і громадська думка, американців також, яким, м'яко кажучи, ця історія не сподобається,

– зазначив Рейтерович.