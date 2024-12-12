Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що Москва намагається підтримувати ті зв'язки, які в неї вибудувалися з Пекіном за останні роки.

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Китай під прицілом нового президента США

Китай став гаванню для Росії, брамою з виходом у світ. Москві вдається комунікувати з зовнішнім світом саме через Китай.

Страх того, що Китай може відвернутися від Росії, спонукає Кремль відправляти гінців, щоб вони буквально благали Сі Цзіньпіна, аби він надалі допомагав Росії якщо не воювати проти України, то хоча б обходити санкції, надавати товари, які Росія не може отримувати напряму,

– підкреслив Желіховський.

Те, що на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп, який дає зрозуміти Китаю, що якщо той надалі допомагатиме Росії й захоче посунути Сполучені Штати з геополітичного п'єдесталу, впливатиме на світову економіку, намагатиметься запроваджувати альтернативну валюту, то матиме відповідні наслідки.

"Китай зараз перебуває під прицілом Трампа та його команди. Сі Цзіньпіна було запрошено на інавгурацію новообраного президента США. Чи прибуде він туди – важко спрогнозувати, не виключаю, що таке може відбутися. Це логічно доповнило б те, що Китай намагається утримувати зв'язки з Заходом, які є, та покращити відносини з США", – озвучив Желіховський.

Як Китай може уникнути санкційного тиску США

Для Росії, на думку кандидата політичних наук, ситуація може стати патовою. Адже вона не бажає припиняти збройну агресію проти України. Хоча час від часу Кремль заявляє про можливість переговорів, однак продовжує висувати ті самі ультимативні умови.

На Заході, зі слів Желіховського, розуміють, що неможливо погодитись на всі ті умови, які озвучує Путін. Китай теж це чудово розуміє. Тому йому важливо зараз зіграти так, щоб зберегти свої зв'язки з Заходом і вплинути на Росію таким чином, щоб дійсно можна було припинити бойові дії.

Ті ініціативи, які ми можемо почути в контексті мирного врегулювання від команди Трампа, певною мірою перегукуються з китайсько-бразильським мирним планом,

– зауважив Желіховський.

Вашингтон і Пекін, на думку кандидата політичних наук, можуть знайти компроміс. А от чи зможе Пекін вплинути на Москву – це велике запитання. Трамп вже заявляв, що Китай міг би допомогти з цього приводу, про це говорив і президент України Зеленський.

"Тож побачимо, що буде після 20 січня 2025 року і як надалі реагуватиме Китай стосовно тих мирних ініціатив, які може запропонувати команда Трампа. До цієї стратегії можуть бути залучені й інші сторони, які так само намагатимуться врегулювати ситуацію мирно і припинити активну фазу бойових дій", – спрогнозував Желіховський.

Тоді естафета буде остаточно передана Пекіну. Якщо він використає її за призначенням і зможе повпливати на мирний процес, але не так, щоб це виглядало як капітуляція України та Заходу, тоді найгірших для себе наслідків Китай може уникнути (торгівельні мита, санкційний тиск).