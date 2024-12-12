Про це в розмові з 24 Каналом зазначив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що раніше Китай спокійно постачав Росії все, що їй потрібно було (бронетехніку, озброєння, військову форму, їжу, боєприпаси), але тепер в США обрали нового президента – Трампа. Хоча офіційно він вступить на посаду 20 січня, він вже зараз почав керувати багатьма процесами.

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Між Китаєм і США прогнозується бізнесова війна

Трамп, зі слів Асланяна, вже ініціює один санкційний пакет за іншим, а Китаю стає від цього дедалі болючіше. Виявивши за результатом попереднього місяця зниження товарообігу і побачивши статистику, Росія зрозуміла, що Китай для неї дійсно не друг.

Китай все менше і менше хоче підставлятися, тим паче, що в нього дійсно є велика проблема – це Трамп. Він, зі слів Асланяна, ненавидить Китай і поставить цю країну на місце.

"Це буде війна бізнесу, серйозне доларове "бомбардування". Трамп вже зараз тихенько взяв і закрив на ключик Китай, той тільки вимовив: "Ой". Тепер почав скорочувати постачання в Росію абсолютно всього. Росія ж воювати власними ресурсами не може, а Китай тепер потроху відповзає, бо в нього є свої інтереси й так було завжди", – наголосив Асланян.

Що хоче дізнатися Путін через Медведєва

Ведучий каналу Ходорковський Live висловив думку, що заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв поїхав до Китаю дізнатися, чи дійсно Пекін відвертається від Кремля та не постачатиме більше бронетехніку, зброю та й взагалі нічого.

В Росії ж все китайське: одяг, медичне обладнання, препарати, побутова хімія, двигуни. Медведєва цікавить, а що ж буде далі. Зі слів Асланяна, Китай в будь-якому разі "доїсть" Росію, спочатку він вдавав із себе її друга, але тепер вже цього не робитиме.

Якщо Китай дійсно настільки сильно налякався США, а судячи зі всього, все-таки сильно, то Медведєв повернеться із запою і на тиждень ляже в токсикологічне відділення, інших результатів від цієї поїздки не буде,

– впевнений Асланян.

В Росії дуже серйозні труднощі, бо Китай, на думку Асланяна, як головний партнер з сировини, інструментів, промисловості, потроху відходить на "запасний аеродром".