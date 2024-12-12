Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что раньше Китай спокойно поставлял России все, что ей нужно было (бронетехнику, вооружение, военную форму, еду, боеприпасы), но теперь в США избрали нового президента – Трампа. Хотя официально он вступит в должность 20 января, он уже сейчас начал управлять многими процессами.

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Между Китаем и США прогнозируется бизнесовая война

Трамп, по словам Асланяна, уже инициирует один санкционный пакет за другим, а Китаю становится от этого все больнее. Обнаружив по результату предыдущего месяца снижение товарооборота и увидев статистику, Россия поняла, что Китай для нее действительно не друг.

Китай все меньше и меньше хочет подставляться, тем более, что у него действительно есть большая проблема – это Трамп. Он, со слов Асланяна, ненавидит Китай и поставит эту страну на место.

"Это будет война бизнеса, серьезная долларовая "бомбардировка". Трамп уже сейчас тихонько взял и закрыл на ключик Китай, тот только произнес: "Ой". Теперь начал сокращать поставки в Россию абсолютно всего. Россия же воевать собственными ресурсами не может, а Китай теперь понемногу отползает, потому что у него есть свои интересы и так было всегда", – подчеркнул Асланян.

Что хочет узнать Путин через Медведева

Ведущий канала Ходорковский Live высказал мнение, что заместитель председателя Совета безопасности России Медведев поехал в Китай узнать, действительно ли Пекин отворачивается от Кремля и не будет поставлять больше бронетехнику, оружие и вообще ничего.

В России же все китайское: одежда, медицинское оборудование, препараты, бытовая химия, двигатели. Медведева интересует, а что же будет дальше. По словам Асланяна, Китай в любом случае "доест" Россию, сначала он изображал из себя ее друга, но теперь этого делать не будет.

Если Китай действительно настолько сильно напугался США, а судя по всему, все-таки сильно, то Медведев вернется из запоя и на неделю ляжет в токсикологическое отделение, других результатов от этой поездки не будет,

– уверен Асланян.

В России очень серьезные трудности, потому что Китай, по мнению Асланяна, как главный партнер по сырью, инструментам, промышленности, понемногу отходит на "запасной аэродром".