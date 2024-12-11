В разговоре с 24 Каналом политолог Игорь Рейтерович предположил, зачем Медведева отправили в Китай. К слову, последний раз заместитель председателя совбеза России был в КНР еще в декабре 2022 года.

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Каковы причины визита Медведева в КНР

По мнению политолога, визит Медведева в Пекин имеет по меньшей мере три цели. С одной стороны, его могли отправить в КНР, чтобы показать партнерство между Россией и Китаем, мол, эти страны продолжают сотрудничать, поддерживают друг друга, а сам Китай публично с политической точки зрения якобы выступает больше на стороне России.

В то же время это может быть технико-экономический момент, который связан с экономическим сотрудничеством между странами, поскольку Китай сейчас принимает различные решения по этому, в частности, ограничивает торговлю с Россией.

Я не исключаю, что визит Медведева связан с последними заявлениями Китая о необходимости завершения войны. Китайцы подхватили тезис о войне в Украине, которую вбросил Дональд Трамп. К тому же сам Трамп написал, что Китай может помочь,

– сказал Рейтерович.

По его словам, это заставило Кремль реагировать и попытаться разобраться в ситуации на месте.

Что будет просить в Пекине соратник Путина

Создается впечатление, что сейчас Соединенные Штаты Америки на уровне будущей администрации Трампа и Китай косвенно общаются и пытаются найти точки соприкосновения. Ведь история с российско-украинской войной может пойти на пользу как Китаю, так и США. Поэтому Пекину выгодно с целью расширения своего присутствия на европейских рынках показать, что он поддерживает все инициативы.

И тут Медведев едет, видимо, чтобы убедить китайских партнеров, или не форсировать позицию, или, например, занять какую-то очень отстраненную позицию. Коротко говоря, дать России шанс довести все, что она делает до "логического завершения",

– отметил политолог.

Впрочем, Медведев это не тот уровень. У него просто не хватит аргументов, чтобы убедить Китай, что ситуация в России под "контролем".

Когда возможен удар по Украине "Орешником"

С большой вероятностью, во время пребывания Медведева в Китае страна-агрессор может прибегнуть к каким-то террористическим действиям, например, нанесет по Украине удар баллистической ракетой средней дальности "Орешником".

Но здесь есть такой нюанс – если это произойдет во время пребывания российской делегации в Китае, то это будет выглядеть, как серьезный жест неуважения, поскольку Пекин внимательно реагирует на такие вещи и категорически не воспринимает подобные моменты, поскольку считает, что это вредит имиджу самого Китая,

– добавил Рейтерович.

К слову, ряд западных СМИ сообщили, что Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни.