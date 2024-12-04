Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, наголосивши, що в цій ситуації Китай і себе намагається убезпечити, аби не потрапити під вторинні санкції.

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Подвійна гра Китаю

Міжвідомча група, створена Китаєм у перші місяці після початку великої війни, вивчає вплив санкцій і регулярно готує звіти для керівництва країни.

Пекін розпочав нову гру, аби витягнути з Росії максимум ресурсів за демпінговими цінами та краще заходити на російський ринок,

– наголосив політолог.

Просто феноменальними темпами Китай захоплює внутрішній споживчий ринок Росії – починаючи від автомобілів, завершуючи широкими впливами на меблеву галузь.

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Також міжвідомча група вивчає ризики й для самої економіки Китаю. Приміром, нещодавно китайці у фінансовій сфері доволі оперативно обмежували певні дії з росіянами через додаткові санкції США.

У цій ситуації Китай намагається себе убезпечити, щоб не потрапити на вторинні обмеження. Їм вдавалося приблизно на 95%,

– зазначив Ігор Чаленко.

З одного боку, Пекін закликає до деескалації та миру. З іншого – витискає максимум з потенціалу, який з'явився через запровадження 16 тисяч санкцій проти Росії.

Що цікаво, Китай може стежити за Заходом. Так, недавно ФБР повідомило про злам 260 000 пристроїв, підключених до інтернету, китайською державною компанією, зокрема, камер і маршрутизаторів у США, Британії, Франції та Румунії.