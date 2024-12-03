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Жорстокі експерименти нацистських лікарів над в'язнями під час Другої світової війни добре задокументовані. Однак поряд із цим на іншому кінці світу японські медики також проводили жахливі досліди над полоненими в окупованому Китаї. Масштаби цих випробувань здебільшого оповиті таємницею, але вони потроху розкриваються зараз. Так, у 2023 році було знайдено бункер, яким керував сумнозвісний Підрозділ 731, що піддавав людей немислимим тортурам. Нове дослідження розповідає наступну главу про ті темні часи, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт, опублікований на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань у США.

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Дослідники з Академії військово-медичних наук у Пекіні підтвердили наявність бактерії Bacillus anthracis, що викликає сибірську виразку, у приміщеннях на північному сході Китаю, які також використовував сумнозвісний Підрозділ 731. Результати дослідження надають вагому наукову підтримку історичним свідченням про те, що вчені навмисно інфікували в'язнів патогенами з метою розробки біологічної зброї.

Сибірська виразка – небезпечна для життя бактеріальна хвороба. Симптоми можуть включати чорні виразки, набряк шиї, лихоманку, нудоту та утруднене дихання. Якщо хворобу не лікувати, вона може швидко прогресувати, призводячи до тяжких ускладнень або смерті.

B. anthracis вважається одним із найбільш серйозних і загрозливих агентів для ведення біологічної війни або біотероризму. Дані свідчать про те, що Bacillus anthracis використовувалася в біологічній війні під час Другої світової війни, але докази залишаються обмеженими,

– пишуть дослідники в своєму звіті.

Спочатку команда виявила B. anthracis у трьох зразках ґрунту. Потім науковці підтвердили присутність слідів бактерії, виділивши її генетичний матеріал для аналізу фізичних, біохімічних та генетичних властивостей. Врешті вони успішно секвенували геном виділеного штаму, визначили ключові гени та помістили його в еволюційні рамки.

Дослідники також зібрали ще два десятки зразків з 12 місць поблизу лабораторії. У жодному з цих додаткових зразків не було виявлено жодних слідів B. anthracis. Це дозволило зробити висновок, що бактерії в попередніх позитивних зразках, ймовірно, не походять з природного місцевого середовища.

Проаналізувавши розподіл позитивних зразків, властивості виділеного штаму та історичні документи, ми встановили ланцюжок доказів, що підтверджують гіпотезу про те, що [бактерією] B. anthracis зловживали в негуманних медичних експериментах і, ймовірно, для розробки біологічної зброї під час Другої світової війни,

– йдеться в звіті.

Брак знань про медичні експерименти в Підрозділі 731 зумовлений кількома факторами, в тому числі тим, що японці стратили всіх уцілілих жертв лабораторії наприкінці війни. Реакція Сполучених Штатів також відіграла визначальну роль: американська влада, включно з генералом Дугласом Макартуром (який керував післявоєнною окупацією Японії), надала лікарям імунітет в обмін на медичну інформацію, яку вони дізналися під час експериментів.

Існування Підрозділу 731 та його об'єктів Японія визнала лише у 1984 році.