Детали

Жестокие эксперименты нацистских врачей над заключенными во время Второй мировой войны хорошо задокументированы. Однако наряду с этим на другом конце света японские медики также проводили ужасные опыты над пленными в оккупированном Китае. Масштабы этих испытаний в основном окутаны тайной, но они понемногу раскрываются сейчас. Так, в 2023 году был найден бункер, которым руководил печально известный Подразделение 731, подвергавший людей немыслимым пыткам. Новое исследование рассказывает следующую главу о тех темных временах, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

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Исследователи из Академии военно-медицинских наук в Пекине подтвердили наличие бактерии Bacillus anthracis, вызывающей сибирскую язву, в помещениях на северо-востоке Китая, которые также использовало печально известное Подразделение 731. Результаты исследования оказывают весомую научную поддержку историческим свидетельствам о том, что ученые намеренно инфицировали заключенных патогенами с целью разработки биологического оружия.

Сибирская язва – опасная для жизни бактериальная болезнь. Симптомы могут включать черные язвы, отек шеи, лихорадку, тошноту и затрудненное дыхание. Если болезнь не лечить, она может быстро прогрессировать, приводя к тяжелым осложнениям или смерти.

B. anthracis считается одним из самых серьезных и угрожающих агентов для ведения биологической войны или биотерроризма. Данные свидетельствуют о том, что Bacillus anthracis использовалась в биологической войне во время Второй мировой войны, но доказательства остаются ограниченными,

– пишут исследователи в своем отчете.

Сначала команда обнаружила B. anthracis в трех образцах почвы. Затем ученые подтвердили присутствие следов бактерии, выделив ее генетический материал для анализа физических, биохимических и генетических свойств. Наконец они успешно секвенировали геном выделенного штамма, определили ключевые гены и поместили его в эволюционные рамки.

Исследователи также собрали еще два десятка образцов из 12 мест вблизи лаборатории. Ни в одном из этих дополнительных образцов не было обнаружено никаких следов B. anthracis. Это позволило сделать вывод, что бактерии в предыдущих положительных образцах, вероятно, не происходят из естественной местной среды.

Проанализировав распределение положительных образцов, свойства выделенного штамма и исторические документы, мы установили цепочку доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что [бактерией] B. anthracis злоупотребляли в негуманных медицинских экспериментах и, вероятно, для разработки биологического оружия во время Второй мировой войны,

– говорится в отчете.

Недостаток знаний о медицинских экспериментах в Подразделении 731 обусловлен несколькими факторами, в том числе тем, что японцы казнили всех уцелевших жертв лаборатории в конце войны. Реакция Соединенных Штатов также сыграла определяющую роль: американские власти, включая генерала Дугласа Макартура (который руководил послевоенной оккупацией Японии), предоставили врачам иммунитет в обмен на медицинскую информацию, которую они узнали во время экспериментов.

Существование Подразделения 731 и его объектов Япония признала только в 1984 году.