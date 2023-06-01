Ця лабораторія була побудована в 1941 році, коли частина території Китаю вже кілька років була окупована Японією, й працювала аж до закінчення Другої світової. Досі не було відомо її точне розташування. Підрозділ 731 розпочав свою діяльність у 1931 році як японський підрозділ охорони здоров'я, але швидко розширив свої дослідження, включивши в них жорстокі біологічні та хімічні військові експерименти з використанням китайських, корейських, російських та американських полонених у якості піддослідних.

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Бункер жахів

Дослідники з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хейлунцзян, які розкопали бункер, розповіли, що відкриття "підкреслює спадщину звірств Підрозділу 731 та їхній вплив на глобальні зусилля із запобігання біологічній війні".

Близько 12 000 чоловіків, жінок і дітей були вбиті в результаті садистських експериментів Підрозділу 731, які включали випробування гранат, бактеріальних бомб, вогнеметів і хімічної зброї.

Людей також піддавали зневодненню, вбивали у центрифугах, вводили їм кров тварин, опромінювали рентгенівськими променями, розрізали без анестезії та тримали в камерах низького тиску, поки не лопалися очні яблука.

Інфікованих чумою бліх, вирощених у лабораторіях Підрозділу 731, також скидали літаками над китайськими містами, спричиняючи спалахи хвороби, що забрала життя сотень тисяч людей.

Археологи частково розкопали U-подібну споруду довжиною приблизно 33 метри й шириною 21 метр, від якої відходять з'єднані між собою кімнати та тунелі. Оскільки археологи ще не заходили всередину, точне призначення кожної кімнати ще не встановлено, але дослідники класифікували те, що, на їхню думку, є лабораторіями, кімнатами для спостереження і препарування, камерами для ув'язнених, казармами, гаражами, лазнями, їдальнями та колодязями.

Як зазначає Live Science, після капітуляції Японії у вересні 1945 року США приховали докази жахливих експериментів і таємно надали багатьом керівникам Підрозділу 731 імунітет від переслідування за воєнні злочини в обмін на їхні дослідження. Значна частина цієї інформації пізніше була перевезена до форту Детрік у штаті Меріленд — центру програми США з розробки біологічної зброї часів Холодної війни з 1943 по 1969 рік.